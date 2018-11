LASK bei Trainersuche ein Vorbild für Ried

Jeans, Pulli, graues Sakko. So zeigte sich Gerald Baumgartner bei der Präsentation als neuer starker Mann von Fußball-Zweitligist Ried. Erstmals ist bei den Innviertlern der Trainer auch Sportlicher Leiter. Beim LASK durch Oliver Glasner vorgemacht, zieht man 60 km westlich nun in ähnlicher Konstellation nach. Damit fährt der LASK seit Jahren sehr gut, stieg in die Bundesliga auf und ist dort aktuell toller Zweiter. Auch dank der Personalpolitik, die von Glasner in seiner Doppelfunktion angeschoben wird. Dazu hat Glasner mit LASK-Berater Jürgen Werner natürlich noch einen Mann mit perfekten Kontakten zur Seite. Sieben Jahre ist Rieds letzter Titel her, Baumgartner ist seit damals der 15. Trainer. „Angst vorm Schleuderstuhl habe ich keine. Heutzutage musst du ja schon in den untersten Amateurligen nach ein paar Niederlagen um deinen Trainerjob fürchten“, so der 54-Jährige. Der quasi ein „Produkt“ eines Lernprozesses ist, der im Innviertel dringend nötig gewesen ist: