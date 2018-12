Kochkunst und Sightseeing im bunten Kapstadt

Wie ein längs gefaltetes Blatt Papier liegt der Streifen Samosa-Teig vor mir auf dem Küchentresen. An der türkis gestrichenen Wand hinter dem Herd hängen afrikanische Schnitzereien und eine Glühbirne, die leicht flackert – fast so, als feuere sie mich an: „Mach endlich!“ Also greife ich behutsam nach der rechten unteren Ecke des Teigs und ziehe sie schräg nach links, um mit dem entstandenen Dreieck eine kleine Tasche zu falten. In Gedanken frage ich mich, ob ich alles richtig mache. Was der Blätterteig wohl zu meinen zögernden Handgriffen sagen würde – wenn er diese kommentieren könnte.