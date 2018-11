Brüderpaar rettet jungen Mann vor dem Ertrinken

„Ich brachte den Afghanen dann in eine stabile Seitenlage, da spuckte er schon Wasser aus und bekam wieder Luft“, so der Rettungssanitäter mit kosovarischen Wurzeln. Er leistet zurzeit seinen Zivildienst beim Samariterbund und weiß, welche Maßnahmen und Handgriffe in einem solchen Notfall erforderlich sind.