Die Salzburger Adventsinger und ihre Geschichten

Die Darsteller haben während der Dreharbeiten also jede Menge erlebt und sind für das Jubiläums-Adventsingen „Stille Nacht“ erstmals in gleich zwei Rollen geschlüpft. Bei der morgigen Premiere werden all die Glücklichen, die eine Karte ergattert haben, erfahren, ob sie die Herausforderung bewältigen konnten. Die Veranstaltung ist nämlich seit Juli ausverkauft und die Warteliste acht Seiten lang. Stefan Sperr vom Ticketservice rät demnach: „Auch für ,Der Sterngucker‘ 2019 schnell sein!“