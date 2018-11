Okkulte Frauenbande im Dauerverhör der Polizei

Eine Million Euro ergaunert

Die 47-jährige amtsbekannte mutmaßliche Haupttäterin und Anführerin des okkulten Trios, das sich in den vergangenen Jahren rund eine Million Euro von Senioren ergaunert haben soll, wohnte bis zur Verhaftung noch selbst in der Ortschaft Umberg in der Gemeinde Wernberg, wo sie und ihre Komplizinnen im Verdacht stehen, dreimal gezündelt zu haben.