Bestens betreut und doch individuell wohnen

So weit, so klar. Der Begriff „Betreutes Wohnen“ wird dennoch von verschiedenen Anbietern recht weitläufig interpretiert. In der Organisationsform sowie in Art und Umfang der Hilfestellungen bestehen teilweise große Unterschiede. Auch das Preis-/Leistungsverhältnis variiert stark. Es versteht sich von selbst, dass man ein Angebot gründlich prüfen sollte, ehe man seine Unterschrift unter einen Vertrag setzt.