Tag 4: Eines von drei XENOX-Sets

Das österreichische Schmucklabel Xenox entführt in der aktuellen Herbst-/Winter-Saison in sechs neue Welten. Bezaubernde Klassiker sowie trendy IT-Pieces warten auf ihren Auftritt, der die Trägerin mit Leichtigkeit schön, stilsicher und selbstbewusst macht. Ab sofort ist der 925 Sterling Silberschmuck im Handel und neu auch online unter www.xenox.aterhältlich. Was alle Xenox-Stücke gemein haben: Sie erzählen eine Geschichte und strahlen dabei eine Leichtigkeit aus, dank der man jederzeit modisch und authentisch wirkt.