Forscher: Weitere Frau mit Designer-Baby schwanger

Weltweite Kritik am Genschere-Einsatz

Nach Bekanntwerden der Geburt der mutmaßlich weltweit ersten genmanipulierten Babys haben mehr als 100 Wissenschaftler den Einsatz der Genschere an menschlichen Embryonen scharf kritisiert. „Die Büchse der Pandora wurde geöffnet“, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief, den vor allem Forscher aus China unterzeichnet hatten. Der Einsatz am menschlichen Erbgut sei gefährlich und nicht zu begründen. Auch die chinesische Regierung verurteilte das Vorgehen.