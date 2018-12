2x2 Tickets für Mother‘s Cake in Wien gewinnen!

Die Tiroler Mother‘s Cake gehören schon seit geraumer Zeit zu den spannendsten Rockbands des Landes. Mit dem ambitionierten Projekt „Live At Bergisel“ haben sie nun ein weiteres Mal markante Duftnoten in der heimischen Szene gesetzt. Am 7. Dezember spielen sie eine Show in der Wiener Arena - bei uns können sie Karten für das Konzerthighlight gewinnen.