„Wenn Schlagen macho ist, dann bin ich ein Macho“

„Es kommt darauf an, was man Macho nennt“, erklärte Alain Delon auf die Frage der Reporterin in der französischen TV-Show „Tea or Coffee“, ob er sich seinen Ex-Freundinnen gegenüber einmal schlecht benommen habe. „Wenn eine Ohrfeige heißt, dass man ein Macho ist, ja, dann muss ich wohl ein Macho sein. Aber ich habe auch Ohrfeigen von Frauen bekommen.“