Großer Stromausfall: Lift-Stopp und Tunnel-Sperre

Ein Kurzschluss im Umspannwerk Schwarzach hat am Mittwoch gegen 8.00 Uhr in den Salzburger Gebirgsgauen für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Laut einer Sprecherin der Salzburg AG waren rund 20.000 Haushalte im Pongau, Pinzgau und Lungau betroffen. Die meisten Kunden hätten nach wenigen Minuten wieder mit Strom versorgt werden können, nach rund 40 Minuten waren wieder alle am Netz.