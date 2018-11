Mit Celina Blogsta zum Konzert von Left Boy

Noch keine Pläne für die Weihnachtszeit? Die App „Eventalarm“ schafft einen Überblick darüber, was in Österreich los ist. Celina Blogsta erklärt euch nicht nur, wie das Tool funktioniert, es gibt auch noch etwas zu gewinnen! Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, seht ihr im Video.