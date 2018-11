Besinnlicher Advent in der Region Fuschl

Zu den vier Märkten in der Fuschlseeregion zählen:

* Advent im Ebenauer Brunnengarten

* Advent beim Guggenthaler Kircherl

* Advent unter der 1000-jährigen Linde in Faistenau

* Advent beim Jagdhof im Sheraton Fuschlsee



Vom großen Trubel distanzieren sich die Veranstalter. Vielmehr werden überlieferte Bräuche und Traditionen gelebt. So finden die Besucher zauberhaftes Kunsthandwerk und liebevoll gebastelte Präsente, duftende Adventkränze, Kletzenbrot nach Omas Rezept oder Geselchtes vor.

Besonders romantisch wird es bei den Laternenwanderungen oder beim Hände wärmen an den Feuerstellen.

Ein Höhepunkt von vielen: Die Kapellen-Wanderung am 15. Dezember ab 18 Uhr in Faistenau. „Der Volksliedsingkreis wird uns begleiten und einen Auszug aus seiner besinnlichen ,Anglöckeln’-Reihe darbieten“, gibt Katharina Langmaier vom Fuschlsee Tourismus einen kleinen Vorgeschmack.

Da der Schwerpunkt dieses Jahr vermehrt auf Familien gelegt wird, können Kinder sich am Backen von Keksen und am Basteln von Weihnachtsschmuck versuchen.