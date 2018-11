Graffiti-Sprayer besprühte gleich ganze Straße

Der bisher unbekannte „Künstler“ war laut Polizeiaussagen vermutlich am vergangenen Wochenende in Kirchbichl aktiv. Dabei besprühte er die rückseitige Fassade eines Gewerbeobjektes in der Strandbadstraße sowie auch zahlreiche Straßenlaternen und Verkehrsschilder in Gemeindestraßen im unmittelbaren Nahbereich des Betriebes. Verwendet wurde dabei roter und orange Farbe. Auffällig häufig sprühte der Täter laut Polizei dabei die Buchstaben „GDV“ auf seine Objekte. Was hinter dieser Abkürzung steckt, ist nicht bekannt.