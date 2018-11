Fernpassroute nach „Frontalem“ zwei Stunden zu

Der Frontalzusammenstoß des Klein-Lkw mit dem Sattelzug ereignete sich gegen 11.40 Uhr. Der Lenker des Lieferwagens verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Gefährt, geriet über die Fahrbahnmitte und krachte frontal in den Sattelschlepper, gelenkt von einem Rumänen. Der 26-Jährige wurde hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste mit einer Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Er war ansprechbar, musste aber mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Auch der Sattelzuglenker wurde beim Unfall erheblich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Bergung, Unfallaufnahme und Reinigung für zwei Stunden komplett gesperrt. Lange Staus in beide Richtungen waren die Folge.