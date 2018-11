St. Johann im Pongau tauft sich jetzt um

Gerade einmal hüllt der erste Schnee St. Johann in ein weißes Kleid, schon zieht der Ort in Hinblick auf das Marketing nach: Denn der hiesige Tourismusverband trennt sich von seiner altbekannten Marke „Sankt Johann- Alpendorf“. Und tritt ab sofort gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft sowie dem Kur- und Kongresshaus als „JO“ auf. Dass man in den einjährigen, rund 80.000 Euro schweren Markenprozess investiert hat – bei dem 20 Vertreter aus der Wirtschaft mitgearbeitet haben – habe seinen Grund: „Was uns gefehlt hat war, dass alle Teile der Wirtschaft an einen Strang ziehen“, berichtet Stefanie Mayr, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes.