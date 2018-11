Wir kämpfen weiter gegen die Plastikflut!

Claudia Dirnberger aus Seeham in Salzburg etwa verbannte die Frischhaltefolie aus ihrer Küche und stellt stattdessen Bienenwachstücher aus Baumwolle her. Nach dem „Krone“-Bericht läutete das Telefon bei ihr Sturm: „Die Leute haben Dutzende Tücher bestellt, ich bin mit der Produktion gar nicht nachgekommen!“, erzählt sie. Das 10.000 Einwohner zählende St. Valentin in Niederösterreich verabschiedete sogar eine Resolution mit dem Ziel, Österreichs erste „plastikfreie Gemeinde“ zu werden.