Geld für Spitäler, weniger Schulden

Das Landesbudget für das Jahr 2019 steht: 2,87 Milliarden an Ausgaben stehen 2,85 Milliarden an Einnahmen gegenüber. 50 Millionen werden alleine in die Spitäler von Mittersill und Tamsweg investiert. Mit Jahresende 2018 beträgt der Schuldenstand 1,56 Milliarden, er soll geringfügig sinken - um 6,5 Millionen Euro.