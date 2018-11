Salzburg ist gut gerüstet für die Wölfe

Im Bundesland Salzburg wurden bisher 17 Tiere gerissen, zuletzt am 6. Juni ein Widder in Großarl. Wolfsbeauftragter Hubert Stock hat einen eigenen Aktionsplan durchgesetzt. Als einziges Bundesland stellt Salzburg Mittel für die Förderung zur Errichtung von Herdenschutzzäunen bereit. Außerdem berät man die Landwirte, welche Maßnahmen umsetzbar und zumutbar sind. Auch erste Herdenschutzhunde sind in Salzburg bereits im Einsatz.