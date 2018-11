Bewohner rettete sich mit Sprung aus dem Fenster

Mit einem beherzten Sprung rettete sich ein Bewohner Dienstag früh in der Merianstraße in Salzburg aus seiner Wohnung. Dort war ein Feuer ausgebrochen. Der Mann verletzte sich dabei. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, es befänden sich noch weitere Personen in der Einheit – wie sich herausstellte, ein Fehlalarm.