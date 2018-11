Stille Helden bei „Helfen beim Helfen“-Gala geehrt

Helfen ohne Gegenleistung

Last but not least trat der Schirmherr der Aktion „Helfen beim Helfen“, Landeshauptmann Thomas Stelzer, auf die Bühne mit den Worten: „Heuer ist ein ganz besonderes Jahr für unsere Republik. Es ist ein Glück, hier zu leben. Doch immer wieder gibt es Fälle, wo Notlagen passieren. Da sind Menschen wie Sie gefragt. Sie fragen nicht nach einer Gegenleistung. Nein, Sie helfen einfach. Zudem motivieren Sie durch Ihr Tun andere. Ich gratuliere zur Auszeichnung. Dafür möchte ich zu Ihnen allen einfach nur Danke sagen.“