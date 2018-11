23-Jähriger mit Pkw 50 Meter durch Luft geflogen

Der wohl wildeste Unfall aufgrund von Eis und Schnee ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in St.…Oswald: Ein 23-Jähriger verlor in seinem Heimatort die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte eine Leitplanke, hob ab und überschlug sich mehrmals! Erst 50 Meter später kam das Auto in einem Bachbett zum stehen, er kam verletzt ins Krankenhaus Freistadt. Der junge Lenker war laut Polizei vermutlich zu schnell.