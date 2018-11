Sexy Selfmade-Milliardärin nun Muse für Poetin

Grace Atkinson, eine Studentin der „Manchester Writing School“ sieht in allem, was man täglich tut Poesie. Egal, ob „Produkte die man kauft, Autos die man fährt, oder Kleidung die man trägt. Poesie!“, erklärte sie erst kürzlich in einem Interview. Ihre neueste Muse hat sie nun in Reality-TV-Star Kylie Jenner entdeckt. Grace betrachtet Bilder des Instagram-Stars und verwandelt sie in Kurzgedichte. Das Ergebnis postet sie auf einem eigenen Instagram-Account. Irgendwann soll aus all den einzelnen Texten ein Gesamtwerk entstehen.