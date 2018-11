Schul-Einbrecher hortete daheim Diebsgut

Beamer, Bohrmaschine und mehrere Schlüssel entdeckten Polizisten aus Traiskirchen nun bei einer Hausdurchsuchung. Das Diebsgut konnte einem Einbruch in eine Schule sowie in ein Auto in Möllersdorf zugeordnet werden - doch der Tatverdächtige aus dem Bezirk Baden leugnet eisern jede Schuld. Ermittlungen laufen.