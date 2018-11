Der „Krone“-Jahresrückblick: Schlagzeilen 2018

Im Rückblick rauschen die Ereignisse nur so vorbei: Weltpolitik, Unterhaltung, Umweltkatastrophen, Klimaängste und Skandale ebenso wie humorvolle oder pikante Adabei-Episoden. Für das Autorenduo galt es deshalb, die großen und kleinen Geschichten abzuwägen. Diese balanciert gegenüberzustellen, damit trotz der Gräuel und des Schreckens der vergangenen Monate Optimismus, Hoffnung und Unterhaltung nicht auf der Strecke bleiben. Deshalb haben wir aus der Flut an Ereignissen die „Storys des Jahres“ für Sie sorgsam ausgewählt und neu verfasst im vertrauten Stil ihrer „Krone“. Bebildert mit den besten Fotos des Jahres und kommentiert mit den treffendsten Kommentaren von Jeannée bis Sichrovsky. Gleichsam als Neukomposition der Weltschlagzeilen und Lokalereignisse. Mit journalistischem Herzblut geschrieben, um so die Geschichten des Jahres zu veredeln: Zu Herzschlagzeilen, in denen das Herz der wirklichen Welt schlägt!"