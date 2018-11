Wiener Wohnen lässt Polizist seit Tagen frieren

„Ich komme mir ordentlich verschaukelt vor“, klagt der Wiener Polizist Armin A. (Name von der Redaktion geändert) im Gespräch mit der „Krone“ - der Wiener Beamte, der seit Jahren im Gemeindebau am Albertplatz in Wien-Josefstadt lebt und immer pünktlich seine Miete bezahlt, kontaktierte Wiener Wohnen telefonisch das erste Mal am 19. November: „Wegen einer defekten Gastherme in der Wohnung habe ich keine Heizung und kein warmes Wasser mehr!“