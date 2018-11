Alles Gute Pippi! Lindgren-Klassiker wird 73

Der erste Band der Kinderbuchreihe gibt einen Einblick in die kunterbunte Welt von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Denn seit Pippi ihre Nachbarin ist, gibt es für Tommy und Annika keine Langeweile mehr, denn Pippi ist nicht nur das stärkste Mädchen der Welt, sondern macht einfach, was sie will.



Preis:

Gebundenes Buch: 14,00€

Audio-CD: 11,39€

Hier geht‘s zum Buch.