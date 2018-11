Polizei hat noch „keine heiße Spur“

„Die Ermittler tun ihr Möglichstes, um diesen Fall aufzuklären“, unterstreicht Hans Wolfgruber, Sprecher der Salzburger Polizei, und muss zugleich auch eingestehen: „Es gibt derzeit noch keine heiße Spur.“ Ganz zu schweigen von einem Tatverdächtigen oder einem möglichen Motiv. Fakt ist nur: Irene P. (20) wurde in den Abendstunden des 20. Oktober, einem Samstag, im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in Zell am See, Ortsteil Einöd, erschossen.