Teamspieler statt Schlossherr

Die Schlossperle wieder aufpolieren

Und so jonglierte nun am Wochenende Küchenchef Johannes Fuchs nicht alleine mit den Töpfen, sondern holte sich mit Josef Steffner (Mesnerhaus) Mirko Gaul (Excelsior Hotel Ernst), Stefan Lastin (Frierss Feines Haus), Marcello Fabbri (Weinbar Weimar) und Sascha Kemmerer (Travel Charme Ifen Hotel Kleinwalsertal) hochkarätige Verstärkung an den Herd.