Neues Hauptquartier für „cms electronics“

Cms ist mehrfacher Gewinner des Kärntner Exportpreises. Um am internationalen Markt mithalten zu können, brauche es aber weiterhin Investitionen, so Velmeden: „Cms electronics wird damit fit für die Zukunft.“ Das Unternehmen wurde 2003 aus einem Management-Buy-Out gegründet. Weitere Standorte betreibt cms in Deutschland, Ungarn und China. Produziert wird vor allem für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik und erneuerbare Energie. Die Produktionsverlagerung werde so problemlos wie nur möglich durchgeführt, so der Geschäftsführer. Immerhin habe ein Projektteam von 15 Mitarbeitern aus allen Bereichen des Unternehmens gemeinsam an der Umsetzung gearbeitet. Produziert wird ohne Pause.