Krisengipfel zur Aktenaffäre am Linzer Magistrat

Krisengipfel statt Sonderkontrollausschuss! Heute, Dienstag, soll in einer großer Runde geklärt werden, wie es in Sachen Aktenaffäre am Linzer Magistrat weiter geht. Wie berichtet, platzte die Ausschusssitzung Mitte Oktober an Formalfragen. Auffassungsunterschiede gibt es auch zwischen der Stadt und der Finanzpolizei.