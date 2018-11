32 Vorgaben für bessere Luft in Landeshauptstadt

Anreize für E-Taxis

Umgestellt soll auch die Linzer Taxi-Flotte werden. Rund 110 Fahrzeuge fallen in die Kategorie „uralt“. Durch Förderungen sollen Unternehmer animiert werden, E-Taxis anzuschaffen. „Vorstellbar ist, dass sie dann an bestimmten Standorten an erster oder zweiter Stelle stehen dürfen“, so Steinkellner. An fünf Plätzen ist in Linz der Verleih von E-Autos und E-Bikes geplant. Bereits fix: Ende 2019 werden die Erdgas-Busse abgeschafft.