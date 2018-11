Mehr Wassergenossenschaften als Hausbrunnen

Zu wenige Hausbrunnen

Hingegen hapert es bei den Hausbrunnen. In manche Gemeinden mussten die Feuerwehren bereits bis zu 200 Wassertransporte machen, um besonders Bauern, die am Trockenen sitzen, zu versorgen. Landesweit gibt es 80.000 Hausbrunnen. Die Wasserabteilung will demnächst mit einem Fragebogen per Email erheben, wie die Gesamtsituation bei den Wasserversorgern aussieht. In Zukunft sollen gemeinsame Versorgungsprojekte bevorzugt gefördert werden.