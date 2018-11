Fußgängerin wurde von PKW frontal erfasst

In Braunau am Inn kam es am Montagmorgen gegen 6 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein 59-Jähriger aus Mining war mit seinem PKW auf der Konrad-Meindl-Straße unterwegs. Nachdem der Mann eine ampelgeregelte Kreuzung Richtung Friedhofstraße geradeaus überquerte, kollidierte er mit einer 42-jährigen Fußgängerin aus Maria Schmolln. Die dunkel bekleidete Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst und zu Boden geschleudert. Die verletzte Fußgängerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.