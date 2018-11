Kreuzfahrtschiffe fahren künftig mit Fischresten

Kreuzfahrten sind eine beliebte - aber angesichts der hohen Umweltbelastung zunehmend in die Kritik geratende - Reisevariante für Urlauber weltweit: Die norwegische Reederei Hurtigruten will das jetzt ändern und hat am Montag angekündigt, für den Antrieb ihrer Kreuzfahrtschiffe künftig auch Fischreste nutzen zu wollen.