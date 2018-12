Die kitschigsten Christkindlmarkt-Fotos

Weihnachtszeit ist Christkindlmarktzeit und Christkindlmarktzeit ist die Zeit, in der es in den sozialen Netzwerken vor kitschigen Pärchenfotos nur so wimmelt. Als Single liegt man zuhause und kann sich das fast nicht anschauen. Oder man bekommt Lust, auch zum Christkindlmarkt zu gehen, und seinen Frust zu ertränken - und vielleicht ein paar Pärchen mit Keksen abzuschießen. City4U hat für euch ein paar kitschige Fotos herausgesucht: