Schneefall im Frühverkehr: Stau rund um die Stadt

Während sich viele Kinder und die Standler am Christkindlmarkt über die weiße Pracht freuten, stöhnten die Autofahrer über den ersten heftigeren Schneefall dieses Winters. Ausgerechnet zwischen 7 und 8 Uhr, in der Zeit, in der der Großteil der Menschen zur Arbeit muss, fing es zu schneien an. Zudem waren wegen des Zugstreiks auch noch Hunderte, die normalerweise Bahn fahren, aufs Auto umgestiegen. Da war es nicht verwunderlich, dass es zu etlichen Staus kam.