Einbrecherbande ist im Flachgau unterwegs

Erst am Sonntag versuchten Unbekannte kurz vor 18 Uhr in eine Autowerkstatt in Bürmoos einzudringen. Sie hatten schon ein Metallrohr in der Hand, mit dem sie ein Fenstereinschlagen wollen. In dem Moment fuhr aber der Werkstatt-Betreiber mit seinem Auto vor. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute.