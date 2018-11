Verständnis für Streik: „Kauf ich mir eben Kaffee“

Der Warnstreik der Gewerkschaft vida hat vor allem Pendler und Schüler getroffen. Hektik hab es aber am Montag kaum am Wiener Hauptbahnhof, vielmehr zeigten die meisten Verständnis für die Maßnahmen der Arbeitnehmer. „Was soll man machen? Fünf Prozent machen sehr viel aus und andere tun es ja auch“, meinte eine Dame. „Ich muss jetzt eine Stunde warten, bis ich nach Hause fahren kann“, so eine Schülerin. „Ich werde mir eben einen Kaffee kaufen“, nahm ein junger Fahrgast die Wartezeit gelassen.