Serien-Einbrecher (44) auf frischer Tat ertappt

Gegen 3 Uhr nachts hatte eine Polizeistreife auf dem Betriebsgelände in Hall verdächtige Geräusche wahrgenommen. Aufgrund mehrerer Einbruchsdiebstähle in jüngster Zeit schrillten bei den Beamten sofort die Alarmglocken - sie forderten daraufhin Verstärkung an. Zu Recht!