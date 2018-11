Kapverden: Insel-Perlen und 350 Sonnentage

Spannung pur: „Kap Verde?! Nein, bin ich noch nie gewesen. Ist irgendwo bei Afrika, oder?“ - die pflichtbewusst vor Reiseantritt gestartete Umfrage unter Bekannten und Freunden brachte keine erhofften Erkenntnisse. Was auch kein Wunder ist: Die Kapverdischen Inseln sind auf der weltweiten Tourismus-Landkarte bislang mehr oder weniger ein weißer Fleck. Was sich in naher Zukunft aber ändern dürfte.