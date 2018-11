Die Christkindlmärkte der Stadt im Preisvergleich

Neben der Freude über den wieder zurückgekehrten Herzerl-Baum am Rathausplatz, finden sich auch im Food-Bereich einige Highlights auf den Märkten. Neben Pflicht-Angeboten wie etwa Ofenkartoffeln gibt es am Michaelerplatz etwa Bubble-Waffeln, am Spittelberg Mozart-Knödel sowie bunten Käse und beim Türkenschanzpark Waffeln am Stil.