Hamilton-Striptease und Verneigung vor Vettel

11 Erfolge in 21 Rennen: Lewis Hamilton beendete in Abu Dhabi seine beste Saison mit dem insgesamt 73. GP-Sieg und zollte seinem „Vize“ Sebastian Vettel großes Lob Toto. Wolff blickt schon in die Zukunft Krönender Abschluss für Lewis Hamilton! Der nunmehr fünffache Weltmeister zeigte auch auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi der Konkurrenz nur den Auspuff, verwies Sebastian Vettel und Max Verstappen auf die Ehrenplätze. Und war voll des Lobes für seinen Erzrivalen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von „großer Genugtuung“. Und auch eine Strip-Einlage gab‘s ...