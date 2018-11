Hoeneß zerlegt Kovac: „Dachte, Welt geht unter“

Weltuntergang in München? Den werden die Bosse nicht zulassen wollen. Aber Hoeneß blutet das Bayern-Herz. Der 66-Jährige rückte erstmals von Kovac, für den er bislang „bis aufs Blut“ kämpfen wollte, ab. Der Frage, ob der Nachfolger von Jupp Heynckes an der Dimension FC Bayern scheitern könnte, wich Hoeneß aus: „Das kann ich nicht sagen. Wir müssen jetzt alles hinterfragen, warum wir so spielen, wie wir spielen.“