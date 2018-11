Für Ski-Geschichte hat nur ein Hauch gefehlt!

Was Olympiasieger Matthias Mayer schon war: Erstmals seit 2012 reiste der Kärntner ohne Stockerlplatz von Lake Louise wieder ab. Da heißt’s für Beaver Creek beim Material „nachsitzen“. Mothl nickte seufzend: „Die Abstimmung passt nicht, das ist alles zu aggressiv. Dann schlägt der Ski.“ Am Dienstag will Mayer in Colorado noch an einigen Schräubchen drehen: „Es fehlt nicht viel“, meinte er achselzuckend, „aber es fehlt halt.“