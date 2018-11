Gletscherwelt bringt Bergfexe auf Touren

„Es gab sehr viele glückliche Gesichter“, fasst Klaus Haselböck vom Bergwelten-Magazin die Veranstaltung zusammen. Von Freitag bis zum Sonntag wurden den Teilnehmer des Skitouren Openings auf dem Kitzensteinhorn in Kaprun zahlreiche Punkte rund um das Thema geboten. Ob Anfänger oder Routinier – jeder kam beim Startschuss in die Wintersaison auf seine Kosten. Sogar Anfänger aus Mitteldeutschland und Dresden fanden den Weg in den Pinzgau und ließen sich in die Welt der Skitouren von den Profis einführen. Bei Touren im Gletschergebiet lernten sie durch die Bergführer der Naturfreunde, das Einmaleins in einer entspannten Atmosphäre.