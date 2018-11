Pflanzerei um Bahn-Streik

Keine Informationen der Gewerkschaft vida

„Wir sehen es als unverantwortlich an, dass wir nach wie vor keine konkreten Informationen von der Gewerkschaft vida erhalten haben und damit auch in Salzburg tausende Fahrgäste nicht rechtzeitig im Detail über Zugausfälle und Alternativen informieren können“, sagt Robert Mosser von der ÖBB am Sonntagabend.

Hoffnung auf eine Lösung bei den Kollektivvertragsgesprächen gibt es aber noch. Am Sonntag wurde wieder gemeinsam am Tisch verhandelt. „Die ÖBB begrüßen die Aufnahme von neuen Kollektivvertragsverhandlungen zwischen der Wirtschaftskammer und der vida! Es müssen substantielle Fortschritte erzielt werden - im Interesse unserer Mitarbeiter sowie unserer Fahrgäste, die am Montag ungestört ihre Reise antreten möchten“, erklärt Mosser und fügt an: „Seitens der ÖBB steht einer Einigung nichts im Wege, wenn der Wille sowohl auf Seiten der Wirtschaftskammer als auch der vida wirklich gegeben ist.“ Rein theoretisch könnte eine Einigung auch noch kurz vor zwölf ein Chaos verhindern.