Schlagabtausch wegen Novelle des Waffengesetzes

Nicht in Verhandlungen einbezogen

„Herr Präsident Einramhof irrt. Es handelt sich um eine Regierungsvorlage aus dem Innenministerium. Ich war in die Verhandlungen bisher nicht einbezogen“, stellt Amon klar. Diese Woche wird sich der Innenausschuss, in dem Vorsitzender-Stellvertreter ist, mit dem Thema befassen. Die Abstimmung im Plenum ist im Dezember vorgesehen.