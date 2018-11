Altbauer (76) stürzte mit Traktor 100 Meter ab

Bei einem Unfall mit seinem Traktor ist ein Obersteirer am Samstag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer verletzt worden. Der Bauer kam mit dem Fahrzeug von einem Forstweg ab und stürzte rund 100 Meter tief in den Wald. Er wurde laut Polizei in der Fahrerkabine eingeklemmt.