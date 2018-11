Feuer schlug aus Kamin: Nachbarn warnten Familie

Wie bereits berichtet, brach am Freitagabend bei einem Haus in Nußdorf im Dachbereich ein Feuer aus. „Ich war schon im Bett, als es plötzlich verbrannt roch“, erinnert sich die Nachbarin Anita. Als ihr Mann Robert Huttegger ins Freie ging, um nachzusehen, hörte er bereits das Knistern. Schnell lief er über die Straße, um die dort lebende Familie zu warnen. Verena, die ebenfalls im Ort wohnt und zufällig mit dem Auto vorbeikam, war auch auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie hatte bereits die Freiwilligen alarmiert und klingelte am Haus. Doch niemand hörte etwas. „Wir haben gegen die Tür gehämmert bis der Nachbar aufgewacht ist“, so Robert. Schnell brachte die Familie sich mit ihren drei Kindern ins Freie.